Le Togo tire un bilan positif de sa campagne pour les municipales de dimanche

Tous les principaux acteurs impliqués dans cette élection dressent unanimement un bilan positif de la campagne qui s’est achevée vendredi. Un peu plus de 1 500 réunions publiques, plus 200 caravanes à travers villes et villages sans incident majeur, indique le lieutenant-colonel Yaovi Okpaoul, commandant de la force sécurité élection 2019, mise en place pour garantir la sécurité de la campagne et du scrutin.



Toutefois les candidats, surtout de l’opposition, ont déploré la précipitation avec laquelle le scrutin est organisé. Certains électeurs ne sont pas parvenus à s’inscrire sur les listes électorales et du coup ne pourront pas voter dimanche.



Avant dimanche, les forces de sécurité et de défense ont voté ce vendredi par anticipation sur l’ensemble du territoire.



Raymond Houndjo, de l’Alliance nationale pour le changement (ANC) dénonce l’utilisation abusive des procurations. Plusieurs agents votent avec deux à trois procurations, ce que la loi électorale interdit, dit-il.



Dimanche, selon la Commission électorale nationale indépendante (Céni), il y aura au maximum 500 électeurs par bureau de vote, les bureaux seront ouverts de 7h00 à 16h00 temps universel.