Le Tribunal des Pairs du Cored rencontre le CNRA, mardi

Le Conseil National de régulation de l’audiovisuel (CNRA) reçoit mardi 15 décembre à 12 heures, le bureau du Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED). La rencontre aura lieu au siège de l’Institution au dixième étage de l’Immeuble Tamaro, rue Mohamed V X Jules Ferry à Dakar, informe un communiqué.



Le Régulateur de L’audiovisuel a été sollicité par l’organe d’autorégulation, le Tribunal des pairs voulant échanger avec le Collège dirigé par Babacar DIAGNE, sur les dérives qui se sont multipliées ces derniers temps dans des médias dont l’influence peut être considérable sur le jeune public, particulièrement. Le CNRA a de son côté, régulièrement communiqué sur ces manquements, avec notamment des alertes et mises en demeure aux éditeurs audiovisuels.



En exprimant le besoin d’échanger avec le Régulateur, l'équipe dirigée par Mamadou THIOR reste dans la ligne déjà tracée entre le CNRA et le CORED aux fins de co-régulation des activités médiatiques en périodes électorales. Le premier s’adresse exclusivement aux éditeurs et patrons de presse, le CORED s’intéresse aux employés des media, il est le destinataire des avis citoyens sur le travail des journalistes, dont il peut aussi s’autosaisir des dérives, le cas échéant



Les conclusions des travaux seront communiquées à la presse au terme de la rencontre, avec adresse aux journalistes sur place. Ce sera à partir de 12h 45, le même jour