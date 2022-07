Le "Volet" ou la drogue de "l'amour" qui fait courir les jeunes et ses dangers

Le « volet », cette drogue très en vogue chez les jeunes, circule à grande vitesse et est vendue sous forme de pilules. Encore appelée sous ces codes : Ballon, Souss, Trap, Baw, Rew (impoli), cette drogue est vendue à 10.000 F Cfa la dose.



Quelles sont les compositions du « volet » ? C’est « du Méthylène dioxy métamphétamine (Mdma) communément appelé ecstasy. C’est une drogue de synthèse de la famille des amphétamines qui est une drogue psychostimulante. Ce qui fait qu’elle entraine une stimulation des fonctions psychiques (euphorie hyperexcitation physique et sexuelle sensation de bien-être...) », explique Oumar Mamadou Samba, psychiatre et médecin au centre de prise en charge des addictions de Dakar (Cepiad) dans les colonnes du journal « Bes Bi ».



La même source donne plus de détails sur les différentes formes que peuvent avoir le stupéfiant. En effet, il s’agit d’un comprimé coloré en forme de cœur, des étoiles et de carrés avec des dessins à l’intérieur qui, une fois consommé, donne à la personne l’envie de faire l’amour de manière intense, une quête perpétuelle qui peut l’amener dans un état second.



Des témoignages, recueillis par le journal, révèlent que certaines femmes l’utilisent pour augmenter leur libido.



Quels sont les dangers du "volet"?



Le psychiatre Oumar Mamadou Samba alerte sur les dangers qu'encourent les usagers du "volet" allant jusqu'à l'infarctus du myocarde pouvant être mortelle en passant par l'Hyperexcitation.



"Les dangers peuvent être liés aux effets aigus notamment du fait de l’hyperexcitation avec des prises de risques pouvant entraîner des accidents, des actes d’automutilation liés à l’anxiété qui succède à la phase d’euphorie. Les complications sont l’addiction qui est la liberté de s’abstenir de consommer. Les effets cardiovasculaires notamment une crise cardiaque et autres accidents vasculaires. En cas de consommation importante, la personne peut faire un infarctus du myocarde pouvant être mortelle", a-t-il déclaré.