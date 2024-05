RFM : l'animateur Cheikh Sidaty Thioune privé d'antenne jusqu'à nouvel ordre

Dans une note en date de ce mardi 14 mai 2024, signée par le directeur de la RFM Assane Gueye, Il est indiqué que Cheikh Thioune, animateur à la radio Futurs Médias est interdit d’antenne jusqu’à nouvel ordre. « Il nous a était donné de constater à travers une vidéo diffusée dans les réseaux sociaux de votre part, des propos irrespectueux et relevant d'une insubordination hiérarchique à l'encontre de Monsieur le Directeur de la RFM.



Par conséquent nous vous notifions par la présente votre interdiction d'antenne à compter de ce mardi 14 Mai 2024 jusqu’à поuvel ordre », peut-on lire sur la note.



Dans la dite video, Cheikh Sidaty reprochait à son directeur de n’avoir jamais été autant audacieux dans ses sorties contre le nouveau régime qu’avec celui de l’ancien Président Macky SALL.



« Nous avons vu qu'il y’a des choses que vous avez maintenant l’audace de dénoncer avec ce nouveau régime qui vient de passer un mois au pouvoir. Toutes ces difficultés économiques, sociales n’émanent pas du nouveau régime. Tout ce qu’ils y ont laissé comme scandales et mauvaises pratiques c’est en ce moment que tu en parles. Attention ! On ne peut pas se lever et vouloir tordre l’Etat à les régler. Ils font des prouesses, ils travaillent sans faire du bruit. Il faut leur donner du temps ils n’ont fait que deux mois », a-t-il dit.

Selon l’animateur, vouloir faire endosser à un gouvernement d’un mois tout ce qui s’est passé pendant douze ans est inacceptable.