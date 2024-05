Tunisie : les multiples arrestations inquiètent l’UE

L’Union européenne (UE) a fait part de son ‘’inquiétude’’ suite aux récentes arrestations de plusieurs figures de la société civile, de journalistes et d’acteurs politiques en Tunisie, a indiqué mardi son porte-parole, Nabila Massrali.



« L’Union européenne a suivi avec inquiétude les récents développements en Tunisie, notamment les arrestations concomitantes de plusieurs figures de la société civile, de journalistes et d’acteurs politiques », a-t-elle dit dans une déclaration publiée sur le réseau social X.



L’Union européenne a précisé, dans cette déclaration, que « les libertés d’expression et d’association, au même titre que l’indépendance de la justice, sont garanties par la Constitution tunisienne et constituent le socle » de son « partenariat » avec la Tunisie.