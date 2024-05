Conflit israélo -Palestinien : le PIT réitère son soutien au peuple palestinien

Dans un communiqué en date de ce mardi 14 mai 2024, le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) du Sénégal, réitère sa « solidaire avec le peuple palestinien ». Il a ainsi exprimé sa profonde indignation et toute sa préoccupation face à l'intervention militaire sans fin des forces israéliennes depuis le 7 octobre 2023 dans la région de Gaza.



« Le parti de l’indépendance et du travail du Sénégal (PIT-Sénégal) condamne à nouveau très fermement cette agression barbare et appelle à une cessation immédiate des hostilités. « Notre Parti exhorte la communauté internationale, les Nations Unies et l'Union africaine à intervenir de toute urgence pour mettre fin à ce regain de violence et à œuvrer en faveur d'une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien, fondée sur le respect du droit international, sur celui des droits de l'Homme », lit-on sur le document.



Les membres du parti estiment que « cette intervention caractérisée par une escalade de la violence et des violations flagrantes des droits de l'homme est une grave atteinte à la dignité humaine et à tout espoir de retour de la paix dans la région ».



Le parti de l’indépendance dénonce également le mutisme de certains pays face à cette situation qui sévit en Palestine. « Il est à cet égard sidérant que près de 35.000 morts annoncées, dont en grande majorité des enfants et des femmes, ne poussent ni les puissances occidentales avec à leur tête les États Unis, ni les pays du Moyen-Orient à prendre des mesures fermes pour que l’État israélien cesse enfin ces massacres éloignant toujours plus la solution de deux États – Palestine et Israël –coexistant pacifiquement », fustige -t-il.



« À la vérité, depuis des décennies, le peuple palestinien subit un régime d'occupation, de colonisation et de blocus imposé par Israël entraînant des souffrances indicibles pour la population civile. De sorte que les récents événements à Gaza, à savoir les blocus des terminaux empêchant l’arrivée de l’aide humanitaire déjà nettement insuffisante mais indispensable, ainsi que l’entrée des forces israéliennes à Rafah avant une attaque de très haute intensité, correspondent avec une nouvelle aggravation de la crise humanitaire déjà désastreuse », souligne le parti.



Selon le parti de l’indépendance et du travail du Sénégal, l’attaque perpétrée par le Hamas contre Israël au mois d’octobre passé ne doit en aucun cas justifier le massacre effectué par Israël contre les populations de la Palestine. « Les actes terroristes inqualifiables du HAMAS lors des attaques du 7 octobre 2023 contre des populations civiles israéliennes (que le PIT-Sénégal a déjà fermement condamnés) ne peuvent en aucune manière justifier ces crimes que l’État israélien appelle « représailles ». Les résultats des politiques d’extrême droite des dirigeants israéliens ayant cours depuis des décennies et le cynisme aveugle de certaines puissances régionales et occidentales, alliées à celles du HAMAS et de leurs souteneurs finiront, si rien n’est fait, d’enterrer tout espoir de parvenir à des solutions pacifiques durables.



Le Parti de l’Indépendance et du Travail souhaite que le Sénégal participe pleinement à l’ensemble des « actions pouvant aider à la prise de mesures pertinentes permettant d’aller dans ce sens. Le PIT-Sénégal réitère son soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour la justice, la dignité et l'autodétermination ». Il appelle les forces progressistes du Sénégal et du monde entier à se tenir aux côtés des palestiniennes et des palestiniens, à faire cesser ces destructions et crimes de masse, bref à intensifier les efforts pour que s’arrête ce projet fou de rayer Gaza de la carte du monde. Ensemble, œuvrons pour un monde de paix, de justice et de solidarité, où tous les peuples peuvent vivre dans la dignité et la liberté !