Le bilan s'alourdit ! Au moins 73 soldats tués dans l'attaque d'une base militaire au Niger

Le bilan s'alourdit ! ​Au moins 73 soldats ont été tués lors d'une attaque contre une base militaire dans l'ouest du Niger, selon l'armée. Douze soldats ont également été blessés lors de l'attaque - la plus meurtrière depuis plusieurs années. Elle a eu lieu mardi à Inates.



Le ministre nigérien de la défense, Issoufou Katambe, a déclaré à la BBC qu'"un grand nombre de terroristes" avaient été "neutralisés". Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais des combattants liés au groupe de l'État islamique et basés au Nigeria, Boko Haram, sont actifs dans la région. M. Katambe a déclaré à la BBC qu'il y avait "une bataille féroce" à Inates, près de la frontière avec le Mali.



Il a déclaré que " plusieurs centaines " de militants ont attaqué la base, quelques jours à peine avant un sommet en France entre le président Emmanuel Macron et les dirigeants de cinq dirigeants ouest-africains pour discuter de la sécurité dans cette vaste région.