Le budget du ministère de l'Éducation nationale pour l'année 2025 connaît une hausse de 66 milliards de FCFA

Le budget consacré au ministère de l'Éducation nationale pour l'année 2024 a enregistré une hausse notable de 65,7 milliards de FCfa, passant de 909,3 milliards de FCfa à 975,1 milliards de FCfa, soit une augmentation de 7, 2%. Cette hausse, discutée et arrêtée en commission parlementaire, témoigne de la volonté du gouvernement de soutenir l'éducation nationale dans cette période de réforme du système éducatif.



D'après le document, " cette augmentation de budget affectera principalement à six grands programmes du ministère. " Le plus important d'entre eux concerne le pilotage, la gestion et la coordination administrative, qui bénéficient de plus de 590,5 milliards de FCfa, soit 60,57% du budget total. Ce programme est suivi par l'enseignement élémentaire, qui se voit attribuer 228 milliards de FCfa, soit 23,4% du budget. Les autres programmes, bien que moins financés, couvrent des domaines essentiels tels que " l'enseignement moyen général, l'enseignement secondaire général, l'éducation de base des jeunes et des adultes, ainsi que l'éducation préscolaire." Des réformes ambitieuses pour l’avenir de l’éducation L'un des axes majeurs du nouveau budget est la refonte du système éducatif dans son ensemble. Cette réforme prévoit plusieurs initiatives, dont la révision des curricula, l'introduction de l'anglais dès le préscolaire et l'élémentaire, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie numérique pour moderniser les méthodes d'enseignement. Un accent particulier sera également mis sur la généralisation de l'uniforme scolaire et l'accélération de l'usage des langues nationales dans trois autres régions du pays. Par ailleurs, des efforts seront faits pour éliminer les abris provisoires qui sont encore utilisés dans certaines écoles.



" L'augmentation du budget permettra également de prendre en charge les avancements des fonctionnaires et les mises en solde des contractuels, tout en garantissant la prise en charge des rappels d'intégration, essentiels pour maintenir la motivation et la stabilité du personnel éducatif ", lit-on dans la note.





Le ministère de l'Éducation nationale place l'année scolaire 2024/2025 sous le signe du « renforcement des acquis ». Cela se traduit par des efforts pour améliorer la qualité de l'éducation et garantir un accès équitable à tous les élèves. Selon les derniers résultats, le taux brut de scolarisation (Tbs) s'élève à 81,9%, avec des taux de réussite au Brevet de fin d'études moyen (Bfem) de 73,94%, et au Baccalauréat de 50, 5%, souligne Le Soleil.



Dans cette optique, le ministère mettra l'accent sur la transparence dans la gouvernance, la qualité de l'enseignement et l'efficacité des réponses face aux urgences. Des programmes tels que le Projet d'amélioration des performances du système éducatif (Papse) et le projet d'éducation Usaid 2021-2025, entre autres, seront poursuivis pour renforcer l'accès et la qualité de l'éducation, notamment pour les enfants vulnérables.