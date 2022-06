Le calendrier 2022/2023 de Ligue 1 est connu

Le coup d’envoi de la saison 2022/2023 de Ligue 1 se rapproche. À quelques jours de la reprise de certains clubs de l’élite du football français, la LFP vient de publier le calendrier de la saison à venir. Un planning qui sera forcément différent cette année en raison de la programmation de la Coupe du Monde 2022 en plein hiver (21 novembre-18 décembre).



Résultat : la saison débutera normalement, au début du mois d’août (week-end du 6-7), mais elle se mettra en pause le soir de la 15e journée prévue le week-end du 12 novembre. Les hostilités reprendront le mercredi 28 décembre et la Ligue 1 aura droit à son boxing-day avec une 17e journée programmée le 1er janvier 2023. La dernière levée est prévue pour le dimanche 4 juin 2023, soit deux semaines plus tard que les autres années.



Le PSG commencera et terminera face à Clermont

Comme annoncé dans les médias ces derniers jours, le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, démarrera sa saison à Clermont. Quant au vice-champion marseillais, il recevra Reims à l'Orange Vélodrome. L'Olympique Lyonnais accueillera, de son côté, le promu Ajaccio et la surprise strasbourgeoise aura fort à faire d'entrée de jeu face à Monaco à la Meinau. À noter également un derby breton entre le Stade Rennais et le FC Lorient.



Les Rouge-et-Bleu débuteront et termineront cet exercice sur un air auvergnat. En effet, après avoir débuté sa saison à Clermont, le PSG la terminera au Parc des Princes, face aux Auvergnats. De son côté, l’OL ira à Nice, l’OM se déplacera en Corse pour affronter Ajaccio. Monaco recevra le promu toulousain et Rennes aura droit à un derby breton face à Brest.



Retrouvez ici le calendrier complet de la Ligue 1 de la saison 2022/2023



Le programme de la 1ère journée de Ligue 1 2022/2023

Clermont-PSG

OM-Reims

Strasbourg-Monaco

Rennes-Lorient

Toulouse-Nice

Lens-Brest

Lyon-Ajaccio

Angers-Nantes

Lille-Auxerre

Montpellier-Troyes

Les principales affiches du calendrier de la Ligue 1 version 2022-23 (dates susceptibles d'être modifiées)

PSG-Monaco (28 aout, 4e journée)

Monaco-OL (11 septembre, 7e journée)

OL-PSG (18 septembre, 8e journée)

OM-Rennes (18 septembre, 8e journée)

PSG-OM (16 octobre, 11e journée)

OM-OL (6 novembre, 14e journée)

Monaco-OM (13 novembre, 15e journée)

Rennes-PSG (15 janvier, 19e journée)

OM-Monaco (29 janvier, 20e journée)

Monaco-PSG (12 février, 23e journée)

OM-PSG (26 février, 25e journée)

Rennes-OM (5 mars, 27e journée)

PSG-Rennes (19 mars, 28e journée)

PSG-OL (2 avril, 29e journée)

OL-OM (23 avril, 32e journée)

OL-Monaco (21 mai, 36e journée)