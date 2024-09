Le chef d'état-major de la Marine mauritanienne en visite à Dakar pour renforcer la coopération maritime

Le contre-amiral Ahmed Seyid Benaouf, à la tête de l'état-major de la Marine mauritanienne, a été accueilli à Dakar le mercredi 18 septembre, par son homologue sénégalais, le contre-amiral Abdou Sene.



Lors de son passage à la base navale Amiral Faye Gassama, il a d'abord reçu les honneurs militaires et déposé une couronne au monument commémoratif. Il a ensuite échangé avec le Général Mbaye Cissé, Chef d’état-major général des Forces armées.



Cette entrevue a permis de revisiter et de renforcer la collaboration maritime entre les deux marines, mettant en avant les liens historiques qui unissent la Mauritanie et le Sénégal.