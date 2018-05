Le chef de l’Etat gâte les anciens combattants

Le chef de l’Etat s’est penché sur la question des anciens combattants et victimes de guerre. Macky Sall qui présidait le Conseil des ministres, mercredi, a enjoint son gouvernement à améliorer les conditions de vie de ces derniers.



«Abordant le soutien de l’Etat aux anciens Combattants, le Président de la République rappelle leur place primordiale dans la consolidation du rayonnement international du Sénégal, le respect et la considération ; l’assistance et l’accompagnement que nous leur devons», informe le communiqué sanctionnant cette réunion.



Et d’ajouter : «Ainsi, au-delà de l’impératif de leur accorder, plus que par le passé, l’appui institutionnel nécessaire, ainsi que le soutien moral et social approprié, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de doter l’Office national des Anciens combattants et victimes de Guerre (ONAC), de moyens logistiques adéquats et d’accélérer la réhabilitation et l’équipement des Maisons du Combattant, à Dakar et dans les autres régions».