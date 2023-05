Le choix surprise de Tottenham pour son futur coach, Thiago Silva a pris une grande décision pour la fin de sa carrière

Julian Nagelsmann se fait recaler par les Spurs, Thiago Silva a un bon de sortie et le Barça a eu une bonne nouvelle pour son mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Pas l’homme de la situation



Ce qui fait les gros titres régulièrement au pays de sa majesté, c’est le futur de Tottenham. Depuis le départ d’Antonio Conte, les prétendants se succèdent et un favori s’était détaché : Julian Nagelsmann. Mais alors que tout semblait bouclé, les dirigeants des Spurs ont décidé de le recaler.



Il ne serait pas l’homme de la situation pour Daniel Levy comme le rapporte The Sun ce matin. On a le droit à quelques détails supplémentaires dans les colonnes du Daily Telegraph.



D’après le journal anglais, Tottenham veut poursuivre les entretiens avec d’autres candidats prestigieux. Des contacts ont été pris avec l’ancien entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique, tandis qu’Arne Slot, Xabi Alonso, Ange Postecoglou et Ruben Amorim sont tout autant appréciés par Daniel Levy, le président de Tottenham.



De plus, le président du club est également à la recherche d’un nouveau directeur sportif, et la liste des candidats à ce poste inclurait Tiago Pinto, de l’AS Rome. Tottenham attendrait sa nomination pour engager définitivement un nouveau manager.



Thiago Silva sur la route du Brésil



Puis le Daily Telegraph nous apporte aussi quelques infos concernant Thiago Silva. Le média anglais explique Chelsea donnera un bon de sortie au Brésilien en fin de saison s’il veut quitter le club. Silva a signé un nouveau contrat d’un an en février, mais un retour dans son ancien club au Brésil, Fluminense est sérieusement envisagé par le défenseur. Il avait déjà exprimé son désir d’y terminer sa carrière l’an dernier.



Après la défaite contre le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions, le joueur de 38 ans a critiqué certaines des décisions prises par les nouveaux propriétaires. Par conséquent, Fluminense prépare déjà son arrivée.



Le Barça s’agite dans tous les sens



On a encore le droit à beaucoup d’informations concernant le FC Barcelone grâce à la presse catalane ce samedi. Déjà, Ilkay Gündogan a pris une décision qui va donner le sourire aux dirigeants du club.



D’après Mundo Deportivo, le milieu de Manchester City a accepté de voir ses ambitions salariales à la baisse. Une bonne nouvelle pour le Barça qui est toujours en quête d’économies. Ce qui a convaincu l’Allemand, c’est la stabilité de vie que veut lui accorder le Barça. Contrairement à City, les catalans lui ont proposé un contrat longue durée. Et ça sent bon aussi pour le transfert de Ruben Neves.



Selon les informations de Sport, Wolverhampton est prêt à négocier avec le Barça pour son transfert. Un échange avec Ansu Fati a été évoqué, même si cette option fait grincer des dents Xavi. Mais Joan Laporta est catégorique, pour recruter le Portugais, il faut que ce soit à moindre coût. Il y a un conflit entre le président et le coach espagnol sur les méthodes de ce recrutement qui semble en bonne voie.