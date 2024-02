"Le «combine-beuré » ou combinatione de Macky Sall et Amadou Bâ" ( Aminata Touré)

Lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, le Premier ministre Amadou Ba avait remercié le Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée à son égard. Un fait qui a surpris plus d'uns puisque dans les rangs dans l'opposition, l'on soutienne que si le chef de l'Etat Macky Sall a abrogé le décret convoquant le corps électoral de novembre 2023 et reportant ainsi l'élection présidentielle du 25 février 2024, c'est parce que le Pm, candidat pour la coalition Benno Bokk Yakaar, « ne fait pas le poids devant les candidats de l'opposition et risque de perdre le scrutin au premier tour ». Aminata Touré, candidate recalée lors des parrainages par le Conseil constitutionnel, se demande sur X si c'est : «le «combine-beuré »ou combinatione de Macky Sall et Amadou Bâ ».

"Après avoir clamé urbi et orbi que l’élection présidentielle devait se tenir le 25 février 2024, le Premier Ministre Amadou Ba nous fait savoir qu’il est désormais en parfait accord avec le Président Macky Sall pour reporter de 9 mois l’élection présidentielle! La commission d’enquête parlementaire le visant personnellement pour accusation de corruption de membres du conseil constitutionnel aurait-elle déjà fait ses effets qui expliqueraient le revirement à 180 degrés de Amadou Ba? ", s'est-elle posé.



Elle ajoute que : "Pour les Sénégalais largement soutenus par toute la communauté africaine et internationale la violation de la Constitution est intolérable! "



Mimi appelle à se mobiliser : "Mobilisons-nous dans tout le pays pour tenir le scrutin de l’élection présidentielle le 25 février pour engager le Sénégal vers le changement véritable!"