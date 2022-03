Le député Théodore Chérif Monteil exclu du parti Union citoyenne Bunt-Bi ​pour « fautes lourdes »

L'honorable député Théodore Chérif Monteil vient d'être exclu de toutes les instances du parti Union citoyenne Bunt-Bi, pour « actives fractionnistes, sabotages, instigateurs ou complice des critiques, injures et menaces faites en l'endroit de la personne morale du parti et de sa famille et usurpation de fonction. », lit-on dans le communiqué de la Direction Nationale Opérationnelle de l’Union Citoyenne Bunt-Bi.



Dans le document, l’Union Citoyenne Bunt-Bi indique que Théodore Chérif Monteil ne peut, à compter de ce mercredi 9 mars 2022, « représenter et/ou parler au nom de Union Citoyenne BUNT-Bi, utiliser ses signes distinctifs (Logo Couleur, nom de Union Citoyenne BUNT-Bi », renseigne le communiqué.