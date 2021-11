Le forum mondial de l'eau vise à trouver des réponses aux problèmes d'eau et d'assainissement (Amadou Diouf)

Le Sénégal va accueillir le 9e forum mondial de l'eau cette année. A cet effet, un atelier a été tenu ce jeudi par les organisateurs pour discuter des questions du moment, en matière d'eau et d'assainissement à travers le monde. Selon le secrétaire général, Amadou Diouf, il s'agit de parler de l'accès à l'eau en termes de distance, de coût et de la qualité Idem pour l'assainissement. A travers cet événement, les organisateurs veulent trouver des réponses aux problèmes liés au manque d'eau et d'assainissement dans le monde. (regarder la vidéo)

Baboye Dia

