Le gouvernement béninois légèrement remanié

Aucune personnalité de l’opposition béninoise n’a été appelée dans cette équipe de 24 ministres, rendue publique à la télévision nationale jeudi soir. Ce n’est pas vraiment une surprise : le dialogue annoncé au lendemain des élections législatives non inclusives n’a pas beaucoup avancé.



Le remaniement ressemble à un réajustement. Trois ministres seulement sont remerciés. Les poids lourds, les fidèles et les alliés sont maintenus.



Six nouvelles personnalités font tout de même leur entrée. La plupart arrivent des deux blocs soutiens du chef de l’État et qui ont participé aux législatives.



Jean-Michel Abimbola en fait partie. Il est nommé ministre de la Culture et du Tourisme. Deux secteurs qu’il enlève à Oswald Homeky, un des préférés du président Patrice Talon, qu’on disait intouchable. Le jeune Homeky concentrait la Culture, le Tourisme et le Sport. Il ne lui reste que le Sport à gérer, ce qu’il a le mieux réussi jusqu’ici.



« C’est un non-événement », critique un opposant, qui conclut que c’est du « recyclage » et « beaucoup de bruit pour rien ».