Fièvre hémorragique de Crimée-Congo: Un cas confirmé chez un enfant de 7 ans à Tambacounda

" La patiente, qui n'avait aucun antécédent de voyage, a développé des symptômes de fièvre, de maux de tête et de douleurs musculaires et articulaires début janvier", ajoute t-il.

À ce stade, les autorités sénégalaises n’ont pas encore publié de communiqué officiel concernant cette nouvelle confirmation.

Pour rappel, le ministère de la Santé et de l'Action sociale (Msas) avait signalé un cas confirmé de fièvre hémorragique de Crimée-Congo le 21 avril 2023 chez un patient de sexe masculin âgé de 35 ans. Il est décédé le 22 avril.

D'après les chercheurs, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) "circule au Sénégal depuis les années 1960, avec une recrudescence notable en 2023 touchant deux tiers des 14 régions du pays".

Selon le site outbreak news today, l'institut Pasteur de Dakar a confirmé un cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC) chez un garçon de sept ans. Le cas a été signalé par les autorités sanitaires, le 10 février dernier, dans la région de Tambacounda.