Droits de douane: après la décision de la Cour suprême américaine, l'incertitude prévaut en Afrique du Sud

En 2025, les exportations de l’industrie automobile sud-africaine vers les États-Unis ont chuté de près de 30 %. C’est le secteur le plus touché par les droits de douane imposés par Donald Trump. En cause, les 30 % de droits de douane imposés par les États-Unis sur la plupart des biens exportés. Et ce alors que les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la nation arc-en-ciel.



Parmi les secteurs les plus touchés, l’industrie automobile et l’agriculture. La décision pourrait donc offrir un grand soulagement à ces secteurs, mais elle est pour l’instant accueillie avec beaucoup de retenue, d’autant que Donald Trump a annoncé samedi imposer de nouveaux droits de douane de 15 % à l’échelle globale.



« Nous savons que le gouvernement américain ne renoncera pas à ces droits de douane »

La décision de la Cour suprême pourrait offrir un répit car « la taxe de 25 % pour le secteur automobile a frappé très durement l'industrie ». Mais il est trop tôt pour se réjouir. « Nous étudions attentivement cette décision, mais nous savons que le gouvernement américain ne renoncera pas à ces droits de douane, car c'est une stratégie qu’ils ont vraiment mise en avant », selon Sharon Modiba, économiste en chef à la Commission sud-africaine d'administration du commerce international (ITAC).



Donald Trump a en effet dans la foulée annoncé de nouveaux droits de douane de 15 % à l’échelle globale. Pour Dawie Roodt, économiste, le climat est beaucoup trop incertain pour pouvoir prendre la mesure de ces changements. « Tout ce qu’il reste à faire pour le moment, c’est d’attendre et de voir ce qui va se passer, surtout du côté de Donald Trump. Une fois que nous aurons plus de clarté à ce sujet, alors nous pourrons spéculer sur les conséquences », avance-t-il.



Il règne une grande confusion. Nous n'avons encore aucune idée des conséquences et l'incertitude fait que personne n'est enthousiaste.



Joséphine Kloeckner

Dans l’attente de plus de perspectives, l’Afrique du Sud cherche à réorienter ses marchés. Notamment vers la Chine, premier partenaire commercial.