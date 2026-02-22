Réseau social
Droits de douane: après la décision de la Cour suprême américaine, l'incertitude prévaut en Afrique du Sud

Vendredi 20 février, la Cour suprême américaine a jugé illégale une partie des droits de douane imposés par Donald Trump dans le monde entier. Une décision qui devrait entraîner la levée de ces mesures et donc soulager de nombreux pays. Parmi eux, l’Afrique du Sud, une des nations les plus touchées.



En 2025, les exportations de l’industrie automobile sud-africaine vers les États-Unis ont chuté de près de 30 %. C’est le secteur le plus touché par les droits de douane imposés par Donald Trump. En cause, les 30 % de droits de douane imposés par les États-Unis sur la plupart des biens exportés. Et ce alors que les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la nation arc-en-ciel.

Parmi les secteurs les plus touchés, l’industrie automobile et l’agriculture. La décision pourrait donc offrir un grand soulagement à ces secteurs, mais elle est pour l’instant accueillie avec beaucoup de retenue, d’autant que Donald Trump a annoncé samedi imposer de nouveaux droits de douane de 15 % à l’échelle globale.

« Nous savons que le gouvernement américain ne renoncera pas à ces droits de douane »
La décision de la Cour suprême pourrait offrir un répit car « la taxe de 25 % pour le secteur automobile a frappé très durement l'industrie ». Mais il est trop tôt pour se réjouir. « Nous étudions attentivement cette décision, mais nous savons que le gouvernement américain ne renoncera pas à ces droits de douane, car c'est une stratégie qu’ils ont vraiment mise en avant », selon Sharon Modiba, économiste en chef à la Commission sud-africaine d'administration du commerce international (ITAC).

Donald Trump a en effet dans la foulée annoncé de nouveaux droits de douane de 15 % à l’échelle globale. Pour Dawie Roodt, économiste, le climat est beaucoup trop incertain pour pouvoir prendre la mesure de ces changements. « Tout ce qu’il reste à faire pour le moment, c’est d’attendre et de voir ce qui va se passer, surtout du côté de Donald Trump. Une fois que nous aurons plus de clarté à ce sujet, alors nous pourrons spéculer sur les conséquences », avance-t-il.

Il règne une grande confusion. Nous n'avons encore aucune idée des conséquences et l'incertitude fait que personne n'est enthousiaste.

Joséphine Kloeckner
Dans l’attente de plus de perspectives, l’Afrique du Sud cherche à réorienter ses marchés. Notamment vers la Chine, premier partenaire commercial.
