Le groupe La Poste doit plus de 150 milliards FCFA à l’Etat (ministre)

Le groupe la poste traine une lourde dette si l’on en croit au ministre des Fiances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Selon lui, la société doit plus de 150 milliards FCFA à l’Etat du Sénégal.



« Aujourd’hui, il faut dire que La Poste doit beaucoup d’argent à l’Etat, c’est plus de 150 milliards FCFA, a révélé M. Diallo, pour qui, le processus de restructuration entamé au niveau de la commission mise en place, doit être accéléré afin de permettre au groupe de réduire ses charges.



A cet effet, le ministre de l’Economie numérique et des télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye, a assuré que cette processus de restructuration est déjà enclenchée avec la signature de deux conventions entre l’Etat et La Poste sur les dettes croisées sur la compensation financière.



Sur cela, elle a révélé que La Poste a versé plus de 35 millards FCFA au trésor public.