Le groupe Sud Communication relance sa section Synpics: Nando Cabral nouveau SG

Le personnel du groupe Sud communication (radio Sud Fm et Sud quotidien) s’est réuni en Assemblée générale le samedi 16 juillet dans les locaux de Sud quotidien, sous la supervision des mandataires du Bureau exécutif national (Ben) du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication. Notamment, Nassirou NDIAYE, Responsable Formation syndicale et Massaer DIA, Responsable Relations Extérieures.



« A l’issue de cette assemblée, il a été décidé de la relance de la section Synpics du groupe Sud communication (qui regroupe le personnel de la radio Sud Fm et du journal Sud quotidien) communément appelée « Sud com » qui était tombée en léthargie ces dernières années », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Le document a présenté la liste des membres du nouveau bureau de la section s’établi comme suit :



Secrétaire Général : Nando Cabral GOMIS

Secrétaire Général adjoint : El Hadji Malick N’DIAYE

Chargé des Revendications ; Marie Rosalie N’Diaye

Chargée de la communication : Mme Isseu NIANG

Secrétaire Administratif : Pape Djibril Diouf

Chargé des Affaires économiques et financières : Jean Pierre MALOU Adjointe Chargée des Affaires économiques et financières : Denisia SAMBOU Chargée de la Formation : Ndéye Aminata CISSE

Chargée de l’Organisation : Pape Abdoulaye DIEYE

Adjoint Chargé de l’Organisation : Lamine MBODJ

Responsable Commission Sociale : Mme Diagne Dado Thioro Faye

Chargé des Affaires Juridique : Mamadou DIAKHATE

Trésorière : Fatou N’DIAYE

Adjointe Trésorière : Ndéye Khady DRAME