Le journaliste Adama Gaye convoqué à la Division des investigations criminelles

Le journaliste Adama Gaye a annoncé avoir été convoqué ce jeudi à 16h par la Division des investigations criminelles (Dic), sans qu’aucune raison ne lui ait été communiquée.



C’est sur ses réseaux sociaux qu’il a informé ses abonnés, appelant à une large diffusion de l’information pour garantir une transparence totale autour de cette convocation.



« Je suis convoqué à la DIC. Sénégalaises et Sénégalais, à la communauté diplomatique, religieuse et aux organes de presse : je suis convoqué à 16h à la Division des investigations criminelles. Partagez l’information pour que nul n’en ignore. Partagez le plus largement possible ! On ne m’a pas donné la raison de cette convocation », a écrit Adama Gaye.