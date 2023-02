Le journaliste sénégalais Pape Samba Kane sur son 3e recueil de poèmes: "c'est l'amour dans toutes ses déclinaisons"

"Ce n'est pas un truc à l'eau de rose, c'est l'amour dans toutes ses déclinaisons"

Le journaliste Pape Samba Kane n'est plus à présenter dans la presse sénégalaise. Connu dans la satire depuis ses débuts en 1981 avec Politicien (l'un des premiers journaux satiriques sénégalais), il fait partie de la dizaine de journalistes qui avaient quitté ce dernier média pour fonder le célèbre Cafard Libéré (qui s'inspirait du Canard Enchaîné) en 1987. La rubrique "Profil" que PSK animait dans cet hebdomadaire satirique pendant dix ans a largement contribué au succès dudit média. A travers des portraits de personnalités publiques, sénégalaises comme étrangères, Pape Samba Kane montrait déjà au public ses énormes qualités rédactionnelles et ses penchants romanesques.Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Pape Samba Kane a mis sa plume au service de l'investigation en produisant des essais, des romans et recueils de poèmes sur son environnement immédiat. C'est ainsi qu'il a été honoré par les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal (NEAS) pour faire partie de leur catalogue à l'occasion de la célébration de leur cinquantenaire, via l'édition de son nouvel ouvrage: Je suis un Ange. Un recueil de poésie, son troisième d genre, de 154 pages dans lequel il chante, décrit et raconte l'Amour sous toutes ses formes et dans toutes ses déclinaisons."Ce qui m'a inspiré pour ce recueil est ce qui m'a inspiré pour les deux précédents (À Tire d'Elles et Femme Ecarlate). Je fais ce qu'on appelle de la poésie lyrique. Ce qui m'importe, ce sont les sentiments que m'inspire la beauté. Mon vecteur, c'est la beauté des femmes, qui pour moi est indissociable de l'amour. Donc, ces trois recueils ont consisté à chanter l'amour dans toutes ses déclinaisons. Ce n'est pas 'je suis heureux, c'est rose, c'est bon'. Non, c'est l'amour quand on souffre, quand la personne nous manque. C'est l'amour quand on l'espère, c'est l'amour quand on l'a perdu", affirme le poète Pape Samba Kane dans un entretien avec PressAfrik.Avant de se lancer dans sa définition personnelle de l'amour. "Ce n'est pas un truc à l'eau de rose. C'est loin de ça. L'amour est un sentiment extrêmement puissant, qui a parfois bouleversé même la gouvernance du monde, rendu des hommes puissants extrêmement dociles, rendu violents des gens qui étaient tout à fait doux etc. Et toutes les déclinaisons-là, pour moi, font que c'est l'un des sentiments les plus puissants au monde. C'est beau, douloureux, troublant, attirant, agréable, vecteur de bonheur comme de malheur, vecteur de tourments. Mais comme le disent certains: vaux mieux souffrir d'avoir aimé que de souffrir de n'avoir jamais aimé et de n'avoir jamais été aimé surtout. Et même avec ces tourments et ces souffrances, c'est l'un des sentiments les plus beaux qui transcende tout", dit-il.C'est la raison pour laquelle le sujet qu'il traite dans son recueil touche toutes les couches de la société. "Je parle d'amour et il n'y a pas d'être humain qui soit exempt ou qui ne soit pas touché par l'amour. Il n'y a aucune personne au monde qui n'a pas été touché par l'amour au cours de sa vie. Soit on a aimé sans qu'on nous le rende, soit quelqu'un nous a aimé sans qu'on lui rende ça soit on a aimé quelqu'un qui nous a rend ça. On ne peut vivre sans rencontrer l'amour sous quelque forme que ce soit. Donc le texte cible tous ceux qui sont capables de lire le français et de le comprendre. Parce que ça parle de l'humain et il n'y a rien de plus humain que l'amour", confie PSK."Je suis un Ange", c'est de la poésie lyrique, souligne l'auteur. Pape Samba Kane confie que ce recueil étale ses propres sentiments. "C'est mon propre vécu. Le lyrisme, c'est le rapport que l'auteur a avec l'objet, le sujet qu'il traite. La beauté peut avoir d'autres formes. D'ailleurs, je parle de la beauté de la mer, je parle des problèmes du quotidien comme l'immigration, des gens qui prennent les bateaux. Il y a un texte très puissant là-dedans qui parle des gens qui prennent les pirogues et de leurs mamans qui attendent au bord des plages. Donc à travers ce recueil, je parle de mes propres joies, mes propres souffrances, de mes espérances, mes attentes etc. Je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre", explique-t-il.Selon l'auteur de "Je suis un Ange", préfacé par Racine Senghor et Fatima Diallo, une date pour la cérémonie de dédicace du recueil est en train d'être discutée avec l'éditeur. Mais il veut d'abord donner au public le temps de lire son livre pour que cette rencontre soit un échange et un dialogue où les lecteurs viendront lui poser des questions sur le contenu. "Quand quelques-uns l'auront lu, c'est qu'une cérémonie serait intéressante parce qu'il y aura des gens qui viendront après avoir lu le livre. Et donc on pourra avoir des dialogues", dit-il.Pape Samba Kane affirme également avoir choisi les Nouvelles Editions Africaines du Sénégal (NEAS) pour l'histoire qu'elles représentent après avoir édité tous les grands noms de la littérature sénégalaise, de Léopold Sédar Senghor à Birago Diop en passant par Aminata Sow Fall, Amadou Lamine Sall, Marouba Fall et tous les autres. C'est une immense fierté pour lui de figurer dans le catalogue des NEAS aux côtés de ces grands noms.