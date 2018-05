Le juge du 7e cabinet charge le présumé meurtrier du jeune Fallou Diop

Enlèvement d’enfant, meurtre et recel de cadavre ! Ce sont ces charges très lourdes qui pèsent sur Souleymane Ndoye, mis en examen et inculpé pour le meurtre du bébé de deux mois et demi, Serigne Fallou Diop.



Le juge du 7e cabinet, Maha Diouf, à qui est confiée cette affaire, avait déjà mis M. Ndoye en examen, avant de le placer sous mandat de dépôt. Ce qui avait mis la famille du présumé assassin du gamin en rogne. Elle avait même organisé des manifestations pour informer de l’incapacité de l’accusé à faire mal, même «à une mouche».



Serigne Fallou Diop avait été retrouvé assassiné et mis dans un sachet dans le quartier de Gouye Mbind sis à Rufisque quelques jours après sa disparition. Le médecin légiste à qui était confié l’autopsie n’avait relevé aucun signe de violence dans son rapport. N’empêche, si Souleymane Ndoye est reconnu coupable, il risque un séjour prolongé en prison.