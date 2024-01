Le maire de Sandiara, Serigne Gueye Diop, passe au second tour, Assane Ka invalidé

Le président du Parti de la renaissance, de l’éthique, de la citoyenneté, de l’équité, du patriotisme et de la transparence (Precept), Serigne Gueye Diop, va passer au second tour.



Le maire de Sandiara a validé 31 003 parrains et a fait plus de 27 000 doublons externes. C’est un élu de la mouvance présidentielle.



Le suivant sur la liste de l’après-midi, Assane Ka est rejeté. Il n’a pas obtenu d’attestation de paiement de caution à la CDC. « Nous avons déposé notre caution à temps. Mais le moment de récupérer notre attestation, le Directeur de la CDC était en tournée politique. Il est revenu plus tard pour le signer. Nous l’avons déposé au Conseil constitutionnel qui l’a reçue tardivement mais qui l’a reçue. Pour au final déclarer notre dossier incomplet », a déclaré le mandataire du Dr Assane Ka.