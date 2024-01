« Le marché Saint-Maur de Ziguinchor ne répond plus aux normes, il doit être modernisé », selon Doudou Kâ

Le ministre de l’Economie de la coopération et du plan Doudou Kâ en visite sur les lieux pense que la modernisation de ce site s’impose.



« Le marché saint maur c’est mon marché, je vis à Saint-Maur, je suis du quartier…, quand c’est arrivé j’ai alerté le président de la République qui a fait beaucoup d’efforts en octroyant une enveloppe déjà de 50 millions pour les sinistrés mais en a envoyé également une contribution à travers la ministre Thérèse Faye Diouf qui est venu représenter le gouvernement », affirme Doudou Kâ qui révèle qu’il y a eu suivi après l’incendie.



« Beaucoup d’efforts ont été faits après l’incendie pour accompagner la reconstruction des partis dégradés. Donc je suis venu aujourd’hui pour voir l’état d’avancement des travaux, m’enquérir des besoins qui m’ont été listés et apporter également ma contribution pour accompagner mes frères et sœurs, mais le plus important, est que le marché doit être modernisé. »



Pour le ministre de l’économie qui s'exprimait sur les ondes d' Iradio : « Le marché ne répond plus aux normes de sécurité, Ziguinchor, doit être une ville émergente, une ville moderne, une ville lumière, une ville Secure. Ziguinchor est un carrefour international sous régional, nous devons donner l’exemple et il on bien accepté. Je pense qu’ils sont dans cette dynamique. »