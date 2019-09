Le message des parents de Lala après le verdict du tribunal: "Nos vies ne seront plus les mêmes"

Les parents de Lala Camara ont trouvé un peu de réconfort dans la sentence qui a été rendue jeudi 5 septembre par le tribunal de Manchester. Le meurtrier de leur fille a été condamné à une peine de prison à vie. Toutefois, les parents de la défunte ont laissé entendre qu'un vide qui ne sera plus jamais comblé s'est installé dans leurs vies.



"C’est un hommage à notre belle-fille Lala, qui nous a été enlevée de manière si inattendue. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes sans elle, mais elle continuera à vivre dans tous nos cœurs pour toujours. Nous sommes heureux de constater que justice a été rendue aujourd’hui et nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à la police du Grand Manchester et à l’équipe d’enquête pour leur travail acharné et les efforts qu’ils ont déployés jusqu’à cette date qui nous ont conduits à la conclusion d’aujourd’hui. ", ont déclaré les parents de Lala Camara, cités sur la page Facebook de la police de Manchester