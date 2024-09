Le ministère de la Fonction publique lance le projet ‘’Gov’athon du service public’’ à l’Université Assane Seck de Ziguinchor

Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public a présenté, vendredi, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), le projet ‘’Gov’athon du service public’’. Celui-ci est destiné à inciter le monde universitaire à développer des solutions innovantes pour la digitalisation des services administratifs au Sénégal.



« Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une caravane itinérante menée dans les universités publiques du pays », a expliqué Ibrahima Baldé, représentant du ministre Olivier Boucal, lors d’une séance de travail avec l’administration et les étudiants de l’UASZ. L’objectif est de sensibiliser les étudiants sur le concept de "Gov’athon" et de recueillir leurs recommandations pour une meilleure mise en œuvre de cette innovation.

« L’objectif est de faire de l’administration un vecteur de compétitivité et de performance de l’action publique pour un développement soutenable du pays », a souligné M. Baldé. « Le ministère s’engage à accompagner les étudiants porteurs de projets, en appuyant l’entrepreneuriat des jeunes à travers cette initiative », a-t-il ajouté.



Selon lui, la transformation du secteur public repose sur la création de solutions innovantes visant à améliorer la performance de l’administration sénégalaise. « Le ministre Olivier Boucal souhaite que cette innovation par le digital soit portée par la jeunesse de ce pays, une jeunesse bien formée dans nos universités », a-t-il déclaré.



M. Baldé a également salué l’existence d’un incubateur à l’UASZ, qui associe des acteurs non étudiants, soulignant l’engagement du ministère à soutenir cette dynamique : « Nous allons mettre tout en œuvre pour les accompagner et relever ensemble ces défis de la transformation systémique, à travers une administration réformée, efficace, transparente et au service des usagers », a-t-il promis.



Cheikh Ndiaye, secrétaire général de l’UASZ, a rappelé que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aspire à une administration performante au service des populations, insistant sur l’importance de la digitalisation. « Notre université regorge de talents capables de contribuer à moderniser cette administration pour un meilleur développement », a affirmé M. Ndiaye au micro d’APS.