Le ministre Alioune Sarr réclame 1 milliard de F CFA à un site d'informations

Pour laver son honneur, le ministre en charge du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr réclame 1 milliard de francs Cfa au titre dommages et intérêts au site d’informations Léral.net.



Dans une citation directe, Mes Khassimou Touré et Mbaye Dieng reprochent au Directeur de publication du site Leral.net, Mamadou Fall et son reporter Mame Diarra Fall d’avoir traité leur client de “mauvais ministre de la République, dilapidateur de ressources publiques mettant en avant ses intérêts personnels à la fois suspects et versant dans le népotisme. Mais, également, un mauvais père de famille et/ou mari entretenant des relations suspectes avec une sulfureuse”.



Selon les termes de la citation, le site a écrit : “Alioune Sarr pour ne pas le nommer, a dilapidé les maigres ressources de son département pour un salon dont les éditions précédentes n’auront pas rapporté plus d’une dizaine de touristes au Sénégal”.

Le même article accuse le ministre d’avoir eu recours ” à une entente directe en confiant le marché de communication du Salon à Mondial Com de “la sulfureuse Amy Sarr Fall “.



Pour les deux avocats, ces propos “portent, à l’évidence, gravement atteinte à l’honneur et à la considération “. C’est pourquoi, le ministre Alioune Sarr réclame le montant d’un milliard de francs Cfa au titre de dommages et intérêts, rapportent nos confrères de Les Echos L’affaire jugée ce mardi sans les prévenus, sera vidée le 28 janvier prochain.