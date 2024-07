Le ministre Mabouba Diagne débourse 85 millions de Fcfa sur fond propre pour financer les syndicalistes

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage Mabouba Diop, a octroyé sur fond propre une somme à hauteur de 85 millions Fcfa, le Syndicat National des Techniciens et travailleurs de l’Agriculture du Sénégal (SYNTTAS) qui étaient en situation de précarité.



En effet, le syndicat a longtemps été en bras de fer avec l’ancien régime concernant ¨l’augmentation des indemnités de logement, l’absence de logistiques avec un parc automobile inexistant, la mise en place d'un fond commun entre autres.



D’après le journal Le Quotidien, sur la somme totale, 75 millions de Fcfa ont été versés pour la coopérative et les 10 millions de Fcfa restant revienne à la mutuelle de santé, confirmé par la Secrétaire générale du syndicat.

Les syndicalistes ont par ailleurs magnifié le travail du nouveau ministre de l’Agriculture et ont décidé de surseoir leur plateforme revendicative pour un moment.



Par contre ce don est perçu par certains membres du SYNTTAS « comme une manière de les corrompre. D’autant plus qu’une aussi grosse somme ne peut être sorte de sa poche au moment où le « Jub, Jubal, Jubanti » est prôné.