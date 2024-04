Le ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine réaménage la Police, de nouvelles têtes annoncées

Selon des informations obtenues auprès de sources internes, les noms de Mame Seydou Ndour et Amadou Hamady Lam circulent avec insistance pour occuper des postes clés au sein de la police nationale sénégalaise. Mame Seydou Ndour est pressenti pour devenir le prochain Directeur général de la police nationale, remplaçant ainsi Seydou Bocar Yague. Selon L'Observateur, actuellement Directeur de la police des Airs et des Frontières (DPAF), M. Ndour est un officier expérimenté ayant dirigé l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) et ayant une expertise reconnue dans les domaines des drogues et du maintien de la paix.



Toujours à en croire le journal, Amadou Hamady Lam est envisagé comme le prochain Directeur général adjoint de la police nationale, succédant à Modou Diagne. Inspecteur des services de sécurité, M. Lam est bien connu dans le milieu universitaire et était auparavant responsable du Groupement mobile d'intervention (GMI). Sa réputation de leader sur le terrain et son expérience font de lui un choix essentiel pour ce poste.



Ces nominations potentielles interviennent dans le cadre des efforts du nouveau ministre de l'Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, pour dynamiser le ministère et renforcer les institutions chargées de la sécurité publique au Sénégal. Si elles se concrétisent, ces nouvelles nominations pourraient marquer un tournant dans la direction de la police nationale sénégalaise.