Le ministre de l’Intérieur annonce le lancement d’une campagne exceptionnelle de délivrance de passeports et de cartes nationales d’identité

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a annoncé, samedi à Dakar, le lancement d’une campagne exceptionnelle de délivrance de passeports et de cartes nationales d’identité, selon les informations relayées par la RTS. Prévue du mercredi 29 au vendredi 31 janvier 2025, cette initiative se déroulera simultanément dans trois localités que sont Dakar, Thiès et Ndame.



Les citoyens souhaitant obtenir leurs pièces d’identité peuvent se rendre, durant ces trois jours, aux sites dédiés : la porte du Millénaire à Dakar, la place de France à Thiès, ou encore la sous-préfecture de Ndame, dans la région de Diourbel. Cette campagne vise à répondre aux besoins des populations n’ayant pas encore accès à ces documents officiels.



Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale du ministère pour renforcer l’implication des citoyens dans les campagnes de nettoiement public. Selon Jean Baptiste Tine, l’objectif est d’encourager les populations à participer activement à la propreté de leur cadre de vie, en associant l’accès aux pièces d’identité à cet effort collectif.



Parallèlement à cette campagne, des opérations de nettoiement ont été menées ce samedi dans plusieurs commissariats de police de Dakar, notamment au Point E, aux Parcelles Assainies, et à Diamaguène Sicap Mbao. Ces actions, menées en anticipation de la prochaine journée mensuelle de nettoiement prévue le 1er février, traduisent la volonté du ministère d’allier sécurité publique et hygiène publique.