Le ministre de l'Intérieur apporte des précisions : "Il n'est pas encore avéré que les auteurs des meurtres d'enfants sont étrangers"

Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la protection de l'enfance ont présidé ce mardi un déjeuner de presse pour échanger sur les questions liées aux enfants sénégalais. Aly Ngouille Ndiaye a profité de l'occasion pour taire la rumeur selon laquelle les auteurs des rapts et assassinats d'enfants étaient des étrangers.

"Il n'st pas avéré que les auteurs sont des étrangers ou des Sénégalais. Les trois cas évoqués, pour le moment on ne sait pas qui sont les auteurs. Le Sénégal ne ferme pas ses frontières, surtout dans le contexte de la Cedeao", a-t-il dit avant de souligner : "tous ceux qui entrent ici sont identifiés au niveau des frontières. Tous les jours nous refoulons des gens qui veulent entrer au Sénégal".



Le ministre Aly Ngouille Ndiaye assure que les étrangers ne sont pas pour le moment incriminés par les enquêtes en cours concernant les cas de meurtres d'enfants recensés.