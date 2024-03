Le ministre de l’Intérieur apporte des précisions sur le retrait des candidats Habib Sy et Cheikh Tidiane Dièye

Le ministre de l'Intérieur Makhtar Cissé s'est prononcé, vendredi, sur les cas de désistement des candidats Habib Sy et Cheikh Tidlane Dièye au profit de Bassirou Diomaye Faye. Le Conseil constitutionnel étant la seule habilité a tranché un tel débat, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'une décision à ce propos n'étant pas disponible et que les 19 candidats officiellement retenus restent en lice.



«Tant qu'on n'aura pas une autre liste du Conseil constitutionnel, nous considérons que nous aurons 19 candidats et les bulletins des 19 candidats seront dans les centres de vote, a-t-il dit.