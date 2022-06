Le ministre des Finances expose les mécanismes qui ont conduit à la hausse des produits de grandes consommations

Le Sénégal, comme beaucoup de pays dans le monde, est confronté depuis plus de six mois à une hausse continue des prix des produits de grandes consommations. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a donné les raisons. Selon lui, cela s'explique par quatre facteurs. D'abord la hausse du prix du baril du Pétrole survenu l'élaboration du budget du Sénégal, ensuite l'appréciation du dollars, la hausse du prix du blé et la rareté des produits avec la crise ukrainienne pour finir.



« Je rappelle que nous avons bâti notre budget sur le prix du baril du pétrole qui était fixé à 75 000 dollars. Et le prix du baril du Pétrole a atteint à un moment donné les 135 000 dollars et au aujourd’hui il est aux alentours de 110 à 115 dollars. Deuxièmement élément est que c’est l’appréciation dollars qui est passé de 500 FCFA en début d’année aujourd’hui 625 FCFA. C’est une appréciation de 25 %. Rien que l’appréciation du dollar suffira à elle seule, à faire constater une hausse des prix », a déclaré le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ce vendredi, lors de la rencontre du gouvernement face à la presse.



Le troisième élément bien, c’est le prix du blé. « Le dollars est en hausse, avec la saturation de la covid-19. Et voilà que ces pays travaillent sur la reconstruction de leur stock, donc il y a une demande forte sur la disponibilité des centenaires. Ce qui fait que naturellement que les prix ont augmenté à ce niveau-là. »



L’autre fait à prendre de l’avis du ministre des Finances est qu’aujourd’hui au niveau de l’Ukraine « nous avons plus de 7 millions de tonnes de blé stockés à peu près le même chiffre en ce qui concerne le maïs ». « Donc l’augmentation de ces prix de tous ces facteurs et aussi d non disponibilité des produits de façon suffisante. Ce qui fait l’offre inférieur à la demande les prix ont tendance a augmenté. »



A en croire le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, tous ces facteurs font que les prix connaissent une hausse au niveau internationale. Pour ce qui concerne le Sénégal, il y a quatre produits qui sont concernés, le blé, l’énergie, le sucre mais aussi le riz de façon général, a souligné le ministre.



Face à cette hausse continue des produits de grandes consommations, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a fait savoir que les « 150 milliards FCFA prévus dans la loi de Finance rectificatif pour subventionner les prix de l’énergie ont déjà été totalement dépensés, fin de mai. Ce qui veut dire que naturellement même avec 300 milliards FCFA ça ne devait pas suffire. C’est pourquoi dans la programmation budgétaire relative à la loi des Finances rectificatives nous avons 150 milliards FCFA de hausse ».



Le ministre prévient à cet effet, que si les tendances actuelles se confirment « le niveau de subvention au Sénégal ne serait pas inférieur à 500 milliards FCFA. Et ça c’est exclusivement l’énergie. »