Le montant énorme qui permet à la Juve de renflouer ses caisses, l'OM en pleine négociations pour Radonjic

Un moyen de combler les 320 M€ de pertes

En Italie, la Juventus qui vient de connaître un sacré changement. Alors qu'on parle surtout de son mercato, et du départ de Cristiano Ronaldo cet été, la Vieille Dame vient d'augmenter son capital de 400 M€ ! Il faut dire que le club turinois en avait bien besoin, car il pourrait enregistrer 320 M€ de pertes pour la période 2019-2022. La sonnette d'alarme a donc été tirée, et la solution est vite arrivée comme le rapporte le Corriere dello Sport. «L'ère Arrivabene débute», annonce le quotidien transalpin, du nom de Maurizio Arrivabene ,qui a été nommé au passage nouveau PDG des Bianconeri. Tout cela fait aussi la Une de Tuttosport, qui titre «la relance est servie». Le journal note également cette énorme augmentation du capital, mais aussi un changement important dans l'organigramme de la Juve.





Benfica et le Hertha au coude-à-coude

Du côté du Portugal, on parle plutôt mercato, avec l'intérêt que porte Benfica à un joueur de l'OM. Il s'agit de Nemanja Radonjić, comme le rapporte Record. Attention toutefois, Marseille ne le laissera pas filer pour une offre insuffisante. Les deux clubs seraient en train de négocier, mais d'après le journal lusitanien, Benfica ne mettra pas plus de 7 M€ sur la table pour l'attaquant phocéen. Ce qui pourrait ne pas être suffisant aux yeux de l'OM. D'autant que selon Kicker, le Hertha Berlin espère bien le signer définitivement. Prêté là-bas, le joueur aimerait rester en Bundesliga et le club allemand semble partant lui aussi. Le Hertha a décidé de ne pas lever son option d'achat à 11,5 M€, pour essayer d'économiser un peu sur son prix. Et toujours selon Kicker, Marseille réclame au moins 8 M€ pour accepter un transfert. Le cas Radonjic devrait donc encore faire parler...



DD ira bien au Qatar

Et puis, en France, l'avenir de Didier Deschamps fait la Une du Parisien. Les récentes déclarations du président de la FFF, Noël Le Graët, ont fait beaucoup réagir. Celui-ci expliquait que le futur du sélectionneur sera discuté dans les jours à venir, lors d'un entretien entre eux. Mais selon Le Parisien, discussion il y aura bien, mais Deschamps va rester à la tête des Bleus. D'après le quotidien local, DD devrait aller jusqu'au terme de son contrat, qui expire à l'issue de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est ce que souhaite Didier Deschamps et c'est donc ce qu'il devrait faire. L'information fait aussi les gros titres du Progrès ce jeudi. Le journal se demande ainsi, mais «qui a parlé d'une révolution ? » L'Équipe de France ne devrait pas bouleverser son organisation et continuer avec les mêmes pour le Qatar.