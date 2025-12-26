Affaire Aziz Dabala–Waly : ce que Nabou Lèye a dit au juge

L’audition au fond de Nabou Lèye devant le juge d’instruction a marqué un tournant décisif dans l’affaire du double meurtre de Aziz Dabala et Waly Gano. Malgré des dénégations constantes, la danseuse a été placée sous mandat de dépôt à l’issue de son face-à-face avec le magistrat et réincarcérée au Camp pénal.Fidèle à sa ligne de défense, Nabou Lèye a catégoriquement rejeté toute implication dans ce dossier criminel. « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas tué et je ne sais pas qui a tué », a-t-elle déclaré, selon L’Observateur. Une position qu’elle maintient depuis le début de la procédure, en dépit des accusations qui pèsent désormais sur elle.Ce durcissement judiciaire intervient après sa confrontation avec le principal mis en cause, Amadou Lamine Diaw, alias « Modou Lô ». Ce dernier, revenu sur ses précédentes déclarations, accuse désormais Nabou Lèye d’avoir commandité le crime en complicité avec le chanteur Tarba Mbaye. Selon cette nouvelle version, le mobile serait la récupération de « vidéos compromettantes » qu’aurait détenues Aziz Dabala.Toutefois, un élément continue de troubler la lecture du dossier. Des sources proches de l’enquête, citées par le même journal, indiquent que des données techniques issues d’une contre-expertise tendraient plutôt à disculper la danseuse. Un paradoxe qui entretient les zones d’ombre autour de cette affaire, alors que l’instruction se poursuit.