Le mouvement Y'en A Marre en Live sur les RS ce jeudi soir pour s'exprimer sur la polémique née de la gestion Covid-19 au Sénégal

Ce jeudi, les responsables du mouvement y'en A Marre seront en direct sur leurs différentes pages en ligne pour s'exprimer sur la polémique née de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence en ce temps de crise sanitaire de Covid-19 au Sénégal. Thiat et Cie de noter, dans un communiqué parvenu à PressAfrk que "depuis quelques jours, le peuple sénégalais est témoin d’un manque notoire de transparence dans le processus d’achat et d’acheminement des vivres destinés aux populations vulnérables dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale".



Il soulignent dans le même texte que "les procédures de passation des marchés, les prestataires et fournisseurs retenus, les conditions et coûts du transport, de même que le choix des bénéficiaires, font surgir partout des interrogations légitimes de la part des sénégalais. Ce qui risque d’affaiblir la lutte et réduire la vigilance des populations face à la menace de la pandémie".



Selon Y'en A Marre, "les autorités n’ont pas encore apporté de réponses à ces interrogations. Pire, les sorties de deux ministres du même gouvernement donnant des chiffres différents par rapport au coût du transport, nourrissent davantage les questionnements et les rendent encore plus légitimes. Ce qui est inacceptable".