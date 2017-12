Le nom d'une Sénégalaise dans les rangs de Boko Haram dévoilé

Les révélations de Makhtar Diokhané continuent de pleuvoir. Les unes plus effroyables que les autres. Après avoir dévoilé le projet de construction d'un camp de base de Daesh à Kédougou, celui qui était parti au Nigeria pour enseigner l'arabe aux combattant de Boko Haram a confié aux enquêteurs avoir rencontré une Sénégalaise du nom de Maimouna L. lors de son séjour auprès de Sheikh Aboubacar Shekau.

D'après le aveux de Diokhané, Maimouna L. est devenu sa troisième épouse juste avant la fermeture de l'internat où il enseignait l'arabe aux jihadistes. C'est par la suite qu'il dit avoir reçu 250 000 nairas convertis en 12 000 euros (près de 7,9 millions Fcfa) dont la moitié lui revenait de droit et l'autre moitié pour assurer le transport de dix Sénégalais de trois groupes désirant retourner au bercail. Trois groupes dirigés par Moussa Aw, Moustapha Faye et Makhtar Diokhané lui-même.



A son retour au Sénégal le 15 juillet 2015, il avait envisagé de de regrouper tous ses compatriotes revenus du Nigeria pour les confier à un "sage" qui ne serait personne d'autre que l'Imam Alioune Badara Ndao "apte à aplanir les divergences pour ne pas être repérer par le groupe de Libye. D'autant plus qu'il avait reçu le livre en arabe de ce dernier intitulé "Al Onzr bil Djahil : l'ignorance est-elle une excuse ?"