Le pape François défend le droit à l’union civile des homosexuels

Depuis son élection comme pape, François avait déjà évoqué, sans rejet, la notion d’unions civiles pour les personnes de même sexe. Dans un documentaire présenté mercredi 21 octobre à la Fête du cinéma de Rome, il plaide toutefois avec une force inédite pour ce modèle légal. « Les personnes homosexuelles ont le droit d’être en famille. Ce sont des enfants de Dieu, elles ont le droit à une famille », y déclare le souverain pontife argentin.



« Ce qu’il faut c’est une loi d’union civile, elles ont le droit à être couvertes légalement. J’ai défendu cela », dit-il dans ce documentaire intitulé Francesco et et réalisé par Evgeny Afineevsky.



Depuis son élection comme pape, François avait déjà évoqué à plusieurs reprises, sans la rejeter, la notion d’unions civiles pour les personnes de même sexe. Selon son biographe Austen Ivereigh, Jorge Bergoglio, le futur pape, avait aussi défendu le bien fondé de cette protection légale lorsqu’il était encore archevêque de Buenos Aires, dans le contexte d’un débat animé en 2010 dans son pays sur la légalisation des mariages gays.



Le pape reste opposé au « mariage » gay

Dans le documentaire dévoilé mercredi, il plaide toutefois avec une force inédite et une plus grande liberté de ton en faveur de ce type d’unions civiles.

Ses déclarations, en espagnol, font suite dans le film au témoignage d’un homosexuel, père de trois enfants, qui lui a demandé dans une lettre s’ils devaient fréquenter l’église. Le pape l’a ensuite appelé au téléphone pour lui conseiller d’être transparent sur son choix de vie dans sa paroisse et d’y amener ses enfants.



Si le souverain pontife a fait preuve d’ouverture sur les couples homosexuels, en affirmant régulièrement qu’ils devaient être bien accueillis au sein de l’Eglise catholique, il reste toutefois fermement opposé pour eux au mariage religieux, qui doit se faire nécessairement entre un homme et une femme.

« Disons les choses comme elles sont : le mariage c’est un homme et une femme. Ça c’est le terme précis. Appelons l’union du même sexe “union civile” », avait notamment déclaré le pape François dans un livre d’entretiens réalisés par le sociologue français Dominique Wolton, publié en 2017.



« Le “mariage” est un mot historique. Depuis toujours dans l’humanité, et non seulement dans l’Eglise, c’est un homme et une femme. On ne peut pas changer cela comme ça. »



Le Monde avec AFP