Le penalty raté de Cristiano Ronaldo fait sensation en Italie, le projet de jeu de Zinedine Zidane pour ses stars

Le penalty raté de CR7 fait les gros titres

Zidane s'emballe pour son trio magique

Ramsey déjà sur la sellette à la Juve

En Italie, un homme fait les gros titres ce matin ! Hier soir avait lieu le grand retour du foot en Italie avec la demi-finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan. Un match nul et vierge (0-0) qui aura surtout été marqué par le penalty raté de Cristiano Ronaldo ! Après 3 mois sans but, le Portugais a manqué l'occasion de faire trembler les filets à nouveau. Si la Juve est tout de même qualifiée pour la finale à Rome, la semaine prochaine, la Quotidianno Sportivo n'est pas tendre avec le quintuple Ballon d'Or : «CR7 trahit, pas la Juve», titre le journal. Si les Rossoneri ont fait bonne figure malgré l'exclusion rapide de Rebic à la 16e minute, ce n'est pas une grande Juve qui a été vue hier soir. Et le Portugais a sans doute réalisé son plus mauvais match sous les couleurs bianconeri, comme en témoigne son penalty raté souligne le journal. Et cela fait les choux gras de la presse transalpine comme avec le Corriere dello Sport qui indique pour sa part que c'était une Juve à huis-clos et que ce match nul permet simplement à la Vieille Dame de se qualifier pour la finale.En Espagne, la presse madrilène trépigne d'impatience pour un retour du Real Madrid sur les terrains. Et elle n'est pas seule ! En Une de Marca, c'est «le triangle magique» entre Eden Hazard, Isco et Karim Benzema qui est mis en avant. Et selon le quotidien, ces trois joueurs, qui pourront être alignés dès dimanche contre Eibar, excitent Zinedine Zidane. L'entraîneur français a de grandes ambitions pour la fin de saison avec ses trois là et veut planifier son plan de jeu avec leurs qualités. La formule a déjà été testée avec succès au Santiago Bernabéu contre le PSG en Ligue des champions et avant la sortie du Belge sur blessure, les Merengues avaient montré qu'avec ces trois-là, ils étaient redoutables. D'ailleurs, le technicien français fait lui la Une du journal AS qui revient sur sa longévité à la tête du Real. Ce dimanche, face à Eibar, l'ancien meneur de jeu va diriger son 200e match à la tête des Merengues. Et son bilan est plus qu'honorable avec 10 titres remportés, 131 victoires, 42 nuls et 26 défaites.En Angleterre, c'est du mercato qui fait la Une du Daily Mail ce matin. Arrivé à la Juventus lors du mercato hivernal 2019, Aaron Ramsey serait déjà sur le départ selon le quotidien britannique. L'impact financier, due à la crise sanitaire, pourrait forcer la Juve à se séparer de quelques cadres et notamment des gros salaires. Et c'est le Gallois qui pourrait en faire les frais puisque le journal indique qu'il a été placé sur la liste des transferts par la Vieille Dame. Titulaire à 9 reprises cette saison, le milieu de terrain n'est pas indispensable chez les Bianconeri et pourrait donc être poussé vers la sortie cet été. Affaire à Suivre... Outre-Manche, il y a une autre actualité qui fait la Une des médias. En effet, le beau geste de Marcus Rashford est salué par les journaux anglais comme le Daily Mirror. L'attaquant a fait rassembler les fonds nécessaires pour permettre à l'association FareShare de servir 3 millions de repas à des personnes défavorisées. Ce qui lui vaut d'être honoré par son action caritative et il a même été fait chevalier ! Une belle récompense pour le joueur de Manchester United.