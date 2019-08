Le policier El Capo affecté à la DIC

L'officier de police Makha Diop, plus connu sous le pseudo d'El Capo, a été affecté au Groupe de la recherche et de l'interpellation (Gri), rattachée à la Division des investigation criminelle (Dic), selon le journal Quotidien.



Accusé d'avoir tué le jeune boulanger Amar Mbaye, à Thiès, il y a quelques jours, El Capo semble avoir trouvé une bonne planque. Nénamoins, nos confrères précisent que cette affectation n'est pas une promotion. Makha Diop reste un simple agent et n’aura aucune responsabilité particulière. Son travail consistera à faire de la recherche et de l’interpellation.



El Capo était le chef de la Brigade de Recherches du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès, jusqu'à la fameuse nuit de la course poursuite dans laquelle le jeune Amar Mbaye est décédé.