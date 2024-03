Le premier ministre Sidiki Kaba après son vote: " le dernier mot revient au peuple"

Le Premier ministre Me Sidiki Kaba, après avoir accompli son devoir citoyen à l’école " Dépôt" de Tambacounda, s’est réjoui de constater qu’il y a des files d’attente et que les électeurs sont alignés dans la discipline et le calme.



"Un bon signe", selon lui, parce que dit-il, "nous devons tous voter avec cet esprit républicain, cet esprit citoyen d’accomplir ce qui est important pour chacun de nous, à ce jour, à savoir élire le président de la République qui va présider aux destinées de notre nation, durant les 5 années à venir".



Il ajoute : "rentrer chez nous en ayant à l’esprit que c’est une compétition et que le dernier mot revient au peuple sénégalais dont le verdict sera respecté. Il en sera ainsi et je suis sûr qu’avec cet esprit d’ouverture, nous aurons demain l’occasion d’aller travailler, vaquer à nos préoccupations et faire en sorte que notre pays puisse continuer son chemin vers le développement, sans pour autant que nous soyons préoccupés par d’autres questions qui pourraient alors altérer le climat de paix que nous connaissons actuellement".