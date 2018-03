Le président camerounais Paul Biya accueilli en grande pompe à Pékin

L’hymne national du Cameroun résonne sous les lustres du Palais du Peuple lorsque Paul Biya passe en revue les troupes aux côtés du président Xi Jinping, le tout retransmis par la télévision d’Etat. Pékin déploie tout le dispositif protocolaire pour cette visite d’Etat de trois jours. Même les enfants sont là, sautent de joie et brandissent de petits drapeaux camerounais et chinois.



Paul Biya vient déjà pour la 6ème fois ici, mais son dernier voyage date de 2011. Il s’agit donc de sa première rencontre avec Xi Jinping. Xi qualifie son homologue africain de « vieil ami de la Chine » et assure que « la Chine soutient le Cameroun dans sa volonté de se développer à son rythme ».



Lors de cet entretien de 45 minutes, Paul Biya dit tout le bien qu’il pense des « Nouvelles Routes de la Soie », ce projet d’infrastructures cher à la Chine. Et il appelle de ses vœux des investissements chinois dans l’industrie, l’agriculture, l’énergie, le transport et les nouvelles technologies, selon des propos rapportés par l’agence de presse d’Etat Chine Nouvelle.



Déjà aujourd’hui, aucun autre pays du monde n’injecte autant d’argent dans l’économie camerounaise. Autoroutes, stades, ports et barrages : entre 2000 et 2014, 67% des investissements direct étrangers au Cameroun venaient de la Chine.