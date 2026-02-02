Kolda : la CAP « Diomaye Président » officiellement lancée sous le signe de la mobilisation

La Convergence d’Action pour le Projet (CAP) « Diomaye Président » a été officiellement lancée ce week-end à Kolda, lors d’un meeting ayant rassemblé militants, responsables politiques et autorités coutumières. Une rencontre marquée par un appel fort à l’unité et à l’engagement citoyen pour accompagner la politique de l’actuel Président de la République.



Prenant la parole à cette occasion, le coordinateur départemental de la CAP, Abou Baldé, a invité « toutes les forces vives du département » à se mobiliser autour du projet présidentiel afin de contribuer activement au développement du pays. Selon lui, la dynamique impulsée par le chef de l’État nécessite un soutien populaire constant pour produire des résultats durables, notamment dans les zones rurales.



« La CAP se veut un cadre de convergence, d’actions et de propositions au service du développement national. À Kolda, nous devons parler d’une seule voix pour accompagner les politiques publiques et répondre aux préoccupations des populations », a déclaré Abou Baldé devant une assistance attentive.



Le meeting de lancement a également servi de tribune aux chefs de villages présents, qui ont profité de l’occasion pour réitérer leurs doléances. Au cœur de leurs plaidoyers figurent le désenclavement des localités rurales et l’électrification du monde rural, considérés comme des leviers essentiels pour améliorer les conditions de vie et stimuler l’économie locale.



Ces autorités coutumières ont ainsi appelé les nouvelles autorités à accélérer la mise en œuvre de projets structurants afin de réduire les disparités territoriales et renforcer l’inclusion sociale dans la région de Kolda.



Avec ce lancement, la CAP « Diomaye Président » entend s’implanter durablement dans le département et jouer un rôle actif dans l’animation politique et citoyenne, tout en portant les préoccupations des populations auprès des décideurs.