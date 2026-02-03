Lutte contre la corruption: «68% des Sénégalais satisfaits du gouvernement» (Afrobarometer)

Dans le cadre de la lutte contre la corruption dans l’administration, l’équipe d’Afrobarometer au Sénégal, conduite par le Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres), a mené une enquête en février et mars 2025, sur un échantillon de 1.200 adultes sénégalais, avec une marge d’erreur de +/-3 de pourcentage, pour un niveau de confiance de 95%. Il ressort de l’étude qu’une «faible majorité (53%) des Sénégalais estiment que le niveau de la corruption a diminué au cours des 12 derniers mois».



Selon le quotidien Libération, qui dit avoir consulté les résultats de l’étude, «68% des Sénégalais se déclarent cependant satisfaits de la manière dont le gouvernement lutte contre la corruption au sein de l’administration publique».



Toujours selon l’enquête, environ 66% des Sénégalais soutiennent que les médias devraient constamment enquêter et publier sur la corruption et les erreurs de gouvernance. Pendant ce temps, près de 7 répondants sur 10 (69%) disent que les citoyens ordinaires risquent de représailles ou d’autres conséquences négatives en dénonçant la corruption.



«La création et la consolidation d’organes spécialisés tels que l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) et la Commission nationale de lutte contre la corruption ont favorisé une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques», a assuré Afrobarometer, qui admet que «des défis persistent, notamment en matière d’application effective de certaines mesures adoptées».