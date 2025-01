Le président de la Commission de l'UEMOA reçu par le président de la République

Le président de la République a accordé, ce mardi 14 janvier une audience à M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Cette rencontre, d'après la présidence de la République sénégalaise, s'inscrit dans un contexte de dialogue renforcé au sein de la région ouest-africaine, visant à aborder des questions importantes tant sur le plan économique que sécuritaire.



Selon toujours, les informations communiquées par la présidence, l’échange a permis à M. Abdoulaye Diop de faire un point détaillé sur la situation de l’UEMOA, en soulignant les défis économiques, socio-économiques et sécuritaires auxquels l'Union est confrontée. L'occasion a aussi été saisie pour discuter des perspectives de développement et des stratégies communes à mettre en œuvre pour relever ces défis.



Un autre point majeur abordé lors de cette audience a été celui de la gouvernance au sein de l’UEMOA. Les réformes économiques importantes, visant à renforcer la stabilité financière et à favoriser une croissance inclusive pour les pays membres, ont fait l'objet de discussions approfondies. De plus, les questions liées à la souveraineté économique, essentielles dans le contexte actuel de mondialisation et de défis multiformes, ont également été abordées.