"Le prochain président du Sénégal doit absolument renforcer les moyens humains ( pallier au déficit des juges et des avocats au Sénégal)", Aliou Tine

"Il faut que la justice Sénégalaise redevienne un rempart contre les abus, les dérives et les violations les plus flagrantes des droits humains. La justice doit redevenir un fer de lance pour une politique pénale plus protectrice et moins répressive des droits humains. On a eu ici une vielle tradition de défense et de promotion de protection des droits humains qu’il faut renforcer", indique Aliou Tine.



Il appel ce lui qui va être le prochain president du Sénégal à restituer l'indépendance de la justice afin que les droits humains soient respecter dans ce pays. "Le prochain président du Sénégal doit absolument renforcer les moyens humains ( pallier au déficit des juges et des avocats au Sénégal) moyens financiers et matériels. Tout cela à une incidence sur une politique pénale d’indignité humaine. On a des juges indépendants dans ce pays malgré le poids et l’influence de l’exécutif dans ce pays. Le problème c’est la création de conditions institutionnelles et structurelles de l’indépendance des magistrats", exhorte -t-il.



"On dirait que la peur fréquemment ajouté d’un gouvernement des juges bloque toute initiative de réforme de la justice. Enfin il nous faut repenser la justice de façon globale, le sentiment d’injustice est très mal vécu dans nos traditions africaines et ça se manifeste, dans nos contes, nos mythes des traditions orales africaines" , estime M. Tine qui invite à "repenser une justice pénale pour éviter les longues détentions, illégales, élaborer une loi sur la présomption d’innocence permettant réellement de faire de la détention une exception et la liberté la norme. Humaniser les conditions de séjour dans les prisons. Innover en trouvant des alternatives à la prison avec des prisons à ciel ouvert. Punir mais aussi former, resocialiser, bref restaurer la dignité humaine des détenus"



selon lui, "On ne peut réussir sans construire de nouvelles prisons. Pour cela surmonter le mythe que celui qui construit une prison, y séjournera. Aujourd’hui la prison est devenue notre maison à tous, n’importe qui peut y séjourner, ministre, Dg et même président, donc il faut la soigner".

— Alioune Tine (@aliounetine16) January 8, 2024