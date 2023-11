Le procureur de la République maintient «Diop Taïf» en prison

L’activiste et militant de l’ex Pastef, Mouhamadou Lamine Badara Diop dit "Diop Taïf", n’aura pas le temps de savourer la liberté provisoire qui lui a été accordée en début de semaine par le tribunal. Pour cause, le parquet s’oppose à cette libération. Diop Taif reste donc en prison en attendant d’être édifié sur son sort le 22 novembre prochain.



Rappelons que le militant de l’Pastef est poursuivi pour actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, diffusion de fausses nouvelles, diffamation de l’administration pénitentiaire.



Il a été interpellé lors d’un déplacement de l’opposant Ousmane Sonko, déférant à une convocation du juge d’instruction sur l’affaire du viol et menaces de mort qui l’opposait à la masseuse Adji Sarr.