Le secteur de la santé encore paralysé : And Guesseum décrète 72 heures de grève

Le secteur de la Sané va encore être paralysé par un mouvement d’humeur. En effet, Mballo Dia Thiam et ses camarades de la plateforme And Guesseum vont débuter une grève qui va durer 72 heures.



Cette décision est motivée, selon les syndicalistes, par la signature des accords entre le gouvernement et certains syndicats, laissant en rade d’autres travailleurs du secteur. Et ils en veulent pour preuve, le relèvement de l’âge de retraite qui passe de 60 ans à 65 ans.



Les grévistes se démarquent ainsi de ces accords, et se disent déterminer à poursuivre leurs mouvements jusqu’à obtenir satisfaction de leurs doléances.