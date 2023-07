Le trafic perturbé sur l'Autoroute à péage en raison des manifestations

Le trafic est perturbé sur l'Autoroute de l'Avenir en raison de manifestations notées à Dakar, informe Eiffage dans une note lundi dans la matinée.« Nous vous invitons à éviter tout déplacement non obligatoire. Nous vous remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés du retour à la normale », lit-on dans la note.Le leader de Pastef Ousmane Sonko fera face au Doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar, Oumar Maham Diallo ce lundi vers 11H00. L’opposant pourrait être placé sous mandat de dépôt, selon un de ses avocats.Placé en garde à vue vendredi soir, Sonko est poursuivi pour « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sureté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».